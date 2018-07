Duivelsfans komen samen in 'Leuvens café' in Kazan BELGISCHE SUPPORTERS VOELEN ZICH THUIS IN RUSLAND ANDREAS DE PRYCKER

06 juli 2018

02u47 0 Leuven Een vijftigtal Belgische voetbalfans hebben gisteren, daags voor België-Brazilië, verzameld in de 'Leuven Belgian Brasserie' in het Russische Kazan. Een opvallende naam voor een café dat in vogelvlucht 2.949 kilometer verwijderd is van de plaats waar het naar genoemd is. "Eén van de eigenaars leerde zijn vrouw in Leuven kennen", verduidelijkt Luc Van Rillaer (49).

De Russische stad Kazan is vandaag het decor van één van de belangrijkste wedstrijden uit de aanstaande vaderlandse voetbalgeschiedenis. Zo'n plaats wordt - jammer genoeg - doorgaans niet geassocieerd met Leuven. Nochtans is het zo. En de reden is niet zo ver te zoeken. "Het café heeft drie eigenaars. Eén van hen leerde zo'n vier jaar geleden zijn vrouw in Leuven kennen en heeft daarom het café, dat in 2016 de deuren opende, een Vlaamse naam én touch gegeven. Even verderop in Kazan is er ook een Belgian Beers Bar. Beide zaken hebben ze in franchise gegeven", verduidelijkt Luc, die in het dagelijkse leven gemeentesecretaris is bij de gemeente Haacht.





Bondsvoorzitter

De vrouw waar alles om draait was gisteren jammer genoeg niet aanwezig. Wél aanwezig was bondsvoorzitter Gérard Linard, die de aanwezige supporters zelfs nog even opzweepte als ware hij een professioneel dirigent. Linard kon net zoals de andere Belgen vaststellen dat vrijwel de gehele bar in Belgische stijl was ingekleed. Vlaggen aan de muur, typische Belgische lusters, een hele rist aan Belgische bieren op de kaart,...





Stella Artois

Ook voor de Leuvenaars was er goed nieuws. "Aangezien de bar Leuven heet, kon je er Stella Artois drinken. Als Haachtenaar heb ik zelfs een Primus van het vat gedronken. En ik moet zeggen, de kwaliteit was zeker te vergelijken met die van thuis. Op de kaart staan Belgische vlaggetjes en in het café hangt een grote foto van de Brusselse Grote Markt. Zelfs het Kasteel van Noisy hangt er aan de muur. Indrukwekkend", vertelt Van Rillaer. Hij is één van de weinige Belgen die aanwezig is in Kazan. De toestroom naar Rusland is nooit immens geweest, maar na de poulefase zijn de meeste supporters al helemaal naar huis.





Veel Brazilianen

Dat in tegenstelling tot de Brazilianen, die Kazan wel lijken te overspoelen. "Ik denk dat er per Belg wel 1.000 Brazilianen hier zijn. Maar als we luid genoeg roepen, komt alles wel goed", meent Luc, die samen met zijn dochter Enja (20) door Rusland trekt tot de Rode Duivels het strijdtoneel dienen te verlaten. "Mijn vrouw en zoon worden toch een beetje ongeduldig, maar binnen een dikke week zijn we thuis", knipoogt Luc, die gokt op dezelfde einduitslag als tegen Japan: 3-2. Laat het ons hopen, Luc.