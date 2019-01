Duik mee de geschiedenis in van de Martelarenlaan... Bart Mertens

14 januari 2019

13u38 0 Leuven Straathistories nummer 7 van de Leuvense Erfgoedcel is een feit. Vier jaar lang werkte buurtcomité Belle Vue samen met de Leuvense Erfgoedcel aan hun ‘Straathistories’. Deze publicatie, de zevende in de reeks, gaat over de bewogen geschiedenis van de Martelarenlaan.

In de reeks ‘Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld’ gaan bewoners of buurtcomités van Leuven onder begeleiding van de Erfgoedcel Leuven zelf op zoek naar het erfgoed, de verhalen en de evolutie in hun straat of buurt. Hun bevindingen tekenen ze op in een publicatie. Na de Vaartkom, de Opvoedingsstraat en omgeving, het Groot Redingenhof, de Wijgmalenhoek, het Nieuw Kwartier en de Frederik Lintsstraat, heeft nu ook de Martelarenlaan zijn Straathistories.

“Samen met enkele andere enthousiastelingen bundelde het buurtcomité Belle Vue de geschiedenis en verhalen uit hun buurt”, aldus schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). “Ze verdiepten zich in de archieven van Kessel-Lo en Leuven, namen interviews af met buurtbewoners en verzamelden vele foto’s. Het resultaat van al dit werk is nu te lezen en te bekijken in deze gloednieuwe ‘Straathistories’. Je ontdekt erin dat de Martelarenlaan als relatief jonge straat toch een woelige geschiedenis kende, bijvoorbeeld tijdens WO I.”

Park Belle Vue

Het karakter van de Martelarenlaan evolueerde mee met de omgeving: van agrarisch gebied in de jaren ‘20 naar woongebied in de jaren ‘30. “En van een drukke verkeersader vanaf 1970 tot een fietsstraat met het park Belle Vue zoals vandaag de dag. Ook de voormalige en huidige buurtbewoners krijgen een bijzondere plaats in het boek. Aan de hand van getuigenissen ontdek je hun verhalen en bezigheden van vroeger en vandaag. Dat alles wordt mooi geïllustreerd met historische kaarten en foto’s”, besluit schepen Vandevoort.

‘Straathistories Martelarenlaan’ telt 64 bladzijden en is voor 5 euro te koop aan de balie van Toerisme Leuven en de balie van 30CC, in de leeszaal van het stadsarchief of via de website van het buurtcomité Belle Vue. Meer info: www.bcbellevue.be en www.erfgoedcelleuven.be.