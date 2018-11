Dubbel zoveel Blue-bikes in Leuven Ook nieuwe locaties: station Heverlee en fietsenparking Kop van Kessel-Lo Bart Mertens

27 november 2018

19u00 0 Leuven De stad Leuven investeert in de verdubbeling van het aantal Blue-bikes. Schepen Carl Devlies (CD&V) kondigt ook nieuwe locaties aan waar je voor 1,15 euro een fiets kan lenen. “Na het station van Leuven zal je ook Blue-bikes vinden in de fietsenparking aan de Kop van Kessel-Lo en aan het station van Heverlee. De stad blijft verder investeren in duurzame mobiliteit en een deelfietsensysteem past perfect in die strategie.”

Blue Bike, het deelfietsensysteem in NMBS-stations, wint aan populariteit. Ook studentenstad Leuven deelt in de vreugde. Ter illustratie: in september 2015 bleek dat er jaarlijks 6.000 mensen gebruik maakten van het bekende deelfietsensysteem. Ondertussen is dat aantal nog gestegen en er zou zelfs sprake zijn van een verviervoudiging. “In januari 2015 werden er in Leuven 367 exemplaren ontleend, in mei 2018 stond de teller al op 1.633 exemplaren”, aldus schepen Carl Devlies (CD&V). Collega-schepen en toekomstig burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) verklaart het succes van het populaire deelfietsensysteem. “De blauwe deelfiets is perfect geschikt als natransport na een bus- of treinrit om de laatste kilometers snel af te leggen. Het Leuvense stadsbestuur verwelkomt het succes en wil het gebruik van Blue Bike nog verder stimuleren. De stad Leuven maakte vorig jaar werk van een fietsbeleidsplan met 80 concrete acties. Eén van de speerpunten uit dat plan is de fiets efficiënt en gebruiksvriendelijk inzetten als voor- en natransport om de bereikbaarheid van de stad te verzekeren.”

Daarom investeert de stad nu 63.000 euro in Blue-bike. “Een uitbreiding van het bestaande aanbod Blue-bikes drong zich op”, stelt schepen Carl Devlies (CD&V). “Op de gemeenteraad van 26 november werd deze uitgebreide samenwerking tussen stad Leuven en Blue-mobility goedgekeurd. De bestaande locatie aan het station van Leuven (zijde Tiensevest) heeft al 20 extra Blue-bikes ter beschikking. Aan de zijde van Kessel-Lo worden begin januari 32 Blue-bikes voorzien en later op het jaar worden er aan het station van Heverlee 8 Blue-bikes geplaatst. In totaal krijgt Leuven er dus 60 Blue-bikes bij bovenop de reeds aanwezige 63 fietsen.”

1,15 euro per rit

De stad Leuven en Blue-bike blijven ook trouw aan de zogenaamde ‘derdebetalersregeling’. “Concreet betekent die regeling dat voor elke euro die de gemeente bijdraagt per Blue-bike rit de Vlaamse Overheid ook een euro bijlegt. Zo betaalt de gebruiker slechts 1,15 euro voor de eerste 24 uur per rit. Als gebruiker heb je het bijkomende voordeel dat je niet meer hoeft te sleuren met (plooi)fietsen op de trein en altijd gebruik kan maken van perfect onderhouden tweewielers”, besluit schepen Carl Devlies (CD&V).