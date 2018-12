Drukke eindejaarsperiode voor Joorzangers



Bart Mertens

04 december 2018

19u10 0 Leuven De Joorzangers staan voor een drukke periode. Het koor van de ‘Mannen van het Jaar’ treden tussen 14 en 18 december liefst drie keer op in Leuven. “We zijn volop bezig met de voorbereidingen met de generale repetitie als meest recente wapenfeit”, aldus de bekende DJ Eddy die nauw betrokken in bij de Joorzangers.

Wat in 2004 begon als een idee is ondertussen een vaste waarde: de Joorzangers. Tijdens de jaarlijkse jubileumviering in de Sint-Pieterskerk werden er traditioneel enkele liederen gezongen door de mensen in de kerk maar een goede samenzang kwam zelden uit de verf. Het gevolg? De oprichting van een zangkoor, ondanks het feit dat de hoogdagen van de Leuvense zangverenigingen toen al tot het verleden behoorden. Toch slaagden de Mannen van het Jaar in hun opzet met de oprichting van de Joorzangers tot gevolg. Het was overigens wijlen Meneer André die met zijn dirigeerstokje de ongslepen diamanten door het gamma van hele en halve noten loodste en met enige fierheid het eerste grote optreden in februari 2005 in de Stadsschouwburg tot een goed einde wist te brengen.

Leuvense Kerstmarkt

Sindsdien zijn de Joorzangers blijven doorgaan en fleuren ze meer dan geregeld feestelijkheden van de Jaartallen op met één of meerdere liederen. Soms doen ze dat in het Leuvense dialect maar ook het algemeen Nederlands is zowaar toegelaten. Feit is dat een optreden van de Joorzangers altijd een belevenis is en in die zin is het goed nieuws dat er het koor een drukke eindejaarsperiode te wachten staat. “Op 14 december om 20 uur is er een kerstconcert in de Sint-Pieterskerk. Het is al het zevende kerstconcert en telkens opnieuw wordt er gezongen voor een volle kerk. Op 16 december staan de Joorzangers dan weer op het podium op de Leuvense Kerstmarkt. Iedereen present om 16.30 uur. Nog twee dagen later, op 18 december, trekken we naar woonzorgcentrum Wijgmaalbroek waar we om 14 uur de bewoners trakteren op kerstliederen in het Leuvense dialect. De generale repetitie in café Onder Den Toren in Wilsele is alvast wonderwel verlopen”, aldus DJ Eddy.