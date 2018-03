Drukke eerste week voor fietsbrigade 09 maart 2018

02u28 0 Leuven De fietsbrigade van de Leuvense politie is nog maar een weekje actief, maar heeft een drukke debuutweek achter de rug.

vrijdag

kwam een 76-jarige vrouw ten val op het Lijnloperspad in Wilsele. Ze kon niet meer rechtstaan en heeft daar een tijd in de kou gelegen tot voorbijgangers haar vonden. Het fietsteam reed naar het enkel voor fietsers en voetgangers toegankelijke pad langs de Dijle. De vrouw uit Wijgmaal werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.





kon het fietsteam zelf ervaren hoe glad de rijbaan was door een vloeistofspoor van het Rector De Somerplein tot aan het Sint-Jacobsplein. De brandweer werd erbij gehaald om de smurrie op te ruimen zodat de rijbaan weer veilig was voor alle weggebruikers.





woensdag

een verdachte jongen opgemerkt door het fietsteam. De vermoedelijk 17-jarige Albanees bleek illegaal in het land te verblijven en werd ook al gezocht voor zijn betrokkenheid in enkele lopende onderzoeken. Hij had een zak bij zich waar verschillende flessen whisky in zaten waar de artikelbeveiliging nog aan hing. De jongen werd meegenomen naar het commissariaat en het jeugdparket werd ingelicht.





woensdagmiddag

deed een taxichauffeur aangifte bij de politie van een valsemunter. Hij beschreef de dader en de politie kon ook camerabeelden bemachtigen waarop de jongeman te zien was. De beschrijving werd meteen doorgegeven aan het fietsteam en zij konden de jongen opmerken op de Bondgenotenlaan. Het ging om een 18-jarige man uit Tienen. Hij bleek nog vals geld op zak te hebben en werd overgebracht naar het commissariaat. (ADPW)





