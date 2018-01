Drugsrunners gevat tijdens verkeerspatrouille 29 januari 2018

Vrijdagnacht gingen vier extra patrouilles de baan op in het raam van de acties tegen overlast. Bijkomend werd ook een team met geluidsmeter ingezet om metingen uit te voeren in de cafés om na te gaan of de maximale geluidsnormen werden gerespecteerd. De overlastpatrouilles, waaronder een team met honden, onderwierp 38 personen en 15 wagens aan een uitgebreide controle. Van de gecontroleerde personen waren er 32 gekend voor eerdere feiten. Zes wildplassers werden op heterdaad betrapt en geverbaliseerd. Een van hen waardeerde de politietussenkomst niet en verzette zich fel. Hij kreeg een extra proces-verbaal voor slagen aan een agent.





Bij 5 personen werden gebruikshoeveelheden drugs aangetroffen. De drugs werden in beslag genomen en de eigenaars kregen een pv. Er werden ook 3 pv's opgesteld voor nachtlawaai. Tenslotte werden nog 2 personen geverbaliseerd voor het beledigen of hinderen van de agenten terwijl ze bezig waren met hun controles en 5 pv's voor openbare dronkenschap.





Een van de dronken personen was een 26-jarige Soedanees, die illegaal in ons land verblijft. Hij zorgde voor problemen in een café op de Oude Markt en werd door het personeel in bedwang gehouden tot de politie ter plaatse was. De man mocht ontnuchteren in de cel. Hij verliet 's morgens het commissariaat met een bevel om het land te verlaten. (ADPW)