Drugsrunners betrapt met 38 gram heroïne ADPW

17 januari 2019

13u16 0

De politie van Leuven onderschepte maandag een verdachte Nederlandse auto aan het Engels Plein in Leuven. In de auto zaten twee jonge Nederlandse mannen van allochtone afkomst. De politie besloot hen aan een controle te onderwerpen omdat de auto en de inzittenden pasten in het profiel van de drugsrunners die opnieuw actief zijn in Leuven. In de auto vond de politie effectief een zak met 18 apart verpakte bolletjes heroïne. In totaal ging het om zo’n 38 gram. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander met adres in Malle, werd gearresteerd en verhoord. Hij ontkent de feiten. Het parket vorderde de onderzoeksrechter tegen hem op verdenking van drugshandel. Hij werd voorgeleid en aangehouden. Voor de passagier, een Nederlander van 17 jaar, vorderde het parket de jeugdrechter. Hij werd geplaatst in een jeugdinstelling.