Drugshond Joy krijgt gezelschap van Beau

15 februari 2019

Drugshond Joy van de Leuvense politie heeft er een nieuwe collega bijgekregen. De tweejarige Beau is zopas, na een intensieve opleiding met hondengeleider Patrice Cornelis, geslaagd in het politie-examen. Zij zal voortaan samen met haar baasje en drugshond Joy worden ingezet in de strijd tegen drugs. Patrice Cornelis zelf is er ook ruim een jaar tussen uit geweest voor een opleiding tot hoofdinspecteur. Hij staat dan ook te springen om er samen met zijn twee honden weer tegen aan te gaan.

Werken met twee honden die elkaar aflossen is een luxe. “Dit geeft wel wat voordelen, zeker als het gaat om een lange huiszoeking of als er verschillende zoekingen na mekaar op het programma staan. De twee honden kunnen mekaar nu aflossen”, aldus Patrice Cornelis, drugshondenbegeleider en teamchef van het hondenteam van de Leuvense politie. ” Joy mag deze zomer dan wel 9 jaar oud worden, het dier gaat nog niet met pensioen. “Zolang Joy fysiek en mentaal in orde blijft én zolang het dier het werk leuk blijft vinden, zullen we hem blijven inzetten” aldus Patrice.

Bij het zoeken naar de nieuwe politiehond werd niet over één nacht ijs gegaan.

“Het is heel belangrijk dat de hond graag zoekt, een heel hoge speel- en apporteerdrift heeft en wil werken voor een beloning. Het dier moet sociaal genoeg zijn, moet kunnen werken in een omgeving met veel en uiteenlopende geluiden, mag geen last hebben van gladde oppervlakten, mag geen hoogtevrees hebben,… Een heleboel aspecten waarmee we bij het zoeken naar een geschikte hond rekening moeten houden” vertelt Patrice.

En zo kwam Patrice uiteindelijk bij Beau terecht. Beau is een kruising van een Mechelse herder (reu) en een Duitse herder (teef). “De vader is een gedreven drugshond bij de Federale Politie. De moederhond is een dier met hoge werkdrift. De kans dat dit koppel voor nakomelingen zou zorgen die geschikt waren voor het politiewerk, was dan ook groot. Niet alleen Beau heeft het tot drugshond gebracht, ook één van haar broertjes is ondertussen aan de slag als drughond bij de federale collega’s” aldus Patrice.

Beau heeft haar opleiding gevolgd op het militair domein in Neerhespen bij de Directie Hondensteun van de Federale Politie. “De opleiding tot politiehond duurt drie tot zes maanden. Als de opleider oordeelt dat hond én baasje er klaar voor zijn, leggen ze samen een examen af. Als ze slagen, krijgen ze hun brevet” zo vertelt Patrice. “Beau heeft de testen voor actieve drugshond afgelegd. Ze mag dus in tegenstelling tot de passieve drughond niet bij mensen naar drugs zoeken. Beau moest voor haar examen op zoek naar drugs in een woning en in een voertuig. Ook een zoeking op open terrein stond op het programma. De hond moest tijdens deze test minstens 45 minuten kunnen focussen op de opdracht. En uiteraard moest tijdens het examen ook blijken dat de hond luistert naar haar baas” geeft een fiere Patrice nog mee.

Beau maakt vanaf nu officieel deel uit van het Leuvense politiekorps en zal worden ingezet bij onder meer wegcontroles en huiszoekingen in het raam van drugsacties. Zij verblijft bij haar baasje waar ze, zoals de meeste politiehonden, buiten in een ren woont. Het dier heeft er een grote loopweide om zich na een dag werk te ontspannen.