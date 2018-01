Drugsdealers voor onderzoeksrechter 26 januari 2018

02u32 0 Leuven In het kader van de actie 'Nightvision' in de nacht van zaterdag op zondag betrapten politieagenten van de zone Leuven een 22-jarige man uit Leuven die in een café op de Oude Markt een joint aan het rollen was.

De man werd gecontroleerd en bleek grote hoeveelheden drugs op zak te hebben. Het ging onder meer over 26 XTC-pillen en verschillende grammen speed, MDMA, ketamine en marihuana. De man had ook een weegschaaltje op zak. Bij een huiszoeking in zijn woning ontdekte de politie bijna een kilogram marihuana, meer dan 500 XTC-pillen, meer dan 200 gram hasj en kleinere hoeveelheden MDMA, ketamine, LSD en heroïne.





De politie trof bovendien een aanzienlijke som cash geld en verschillende verboden wapens zoals knotsen, messen, een stootdolk en kraaienpoten aan. De 22-jarige Leuvenaar werd op maandag 22 januari voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden. De politie van Leuven voerde op maandagnamiddag een anti-overlastcontrole uit in de omgeving van Sint-Maartensdal in Leuven. In één appartement trof de politie 85 gram cannabis aan die vermoedelijk bestemd was voor verkoop.





De bewoner van het appartement, een man van 22 jaar, werd voor de onderzoeksrechter geleid. Hij werd vrijgelaten onder voorwaarden. (ADPW)