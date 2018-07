Droogte weegt minder zwaar op gemengde bossen 19 juli 2018

02u41 0 Leuven Een grote variatie aan boomsoorten maakt een bos beter bestand tegen droogte. Dat werd voor het eerst vastgesteld voor 119 Belgische bossen.

Het onderzoek werd gevoerd door Rita Silva van de Afdeling Bos, Natuur en Landschap van de KU Leuven, onder leiding van professor Bart Muys. "Bossen met verschillende boomsoorten zijn veel veerkrachtiger", zegt onderzoekster Rita Silva. "Monocultuurbossen doen het onder normale omstandigheden beter, maar zodra zich een stresssituatie voordoet, zoals een periode van droogte, zijn het de gemengde bossen die deze periode beter doorstaan. Een eikenboom heeft veel diepere wortels dan een beuk. In bossen waar deze twee soorten door elkaar staan, zal de beuk tijdens een periode van droogte profiteren van de eik, die het water vanuit veel diepere grondlagen naar boven kan halen", zegt Silva. De onderzoekers trekken hun conclusies op basis van het vastgestelde bladverlies in 119 Belgische bossen doorheen de voorbije 25 jaar. Dat werd elk jaar gemonitord in de vaste meetnetten voor bosvitaliteit van het Vlaamse en Waalse Gewest. Bladverlies is immers een strategie die bomen gebruiken om te kunnen overleven in extreme omstandigheden. (ADPW)





milieu