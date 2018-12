Dronken wildplasser opgepakt nadat hij politie probeert te ontvluchten en valse naam opgeeft ADPW

21 december 2018

14u28 0

Aan café In Den Boule trof de Leuvense politie donderdagnacht een wildplasser aan op straat. Wanneer de politie de man controleerde zei hij dat zijn identiteitskaart nog in het café lag. Hij mocht deze gaan halen maar maakte van de gelegenheid gebruik om te proberen om zich in de toiletten te verstoppen. De politie liet zich echter niet in de luren leggen en hij gaf nadat hij uiteindelijk gevat was dan toch maar zijn naam op. Al snel bleek dit een valse naam te zijn. De jongeman werd daarom meegenomen naar het commissariaat waar zijn echte naam achterhaald werd. Hij kreeg een GAS-boete voor het wildplassen en er werd een proces-verbaal opgesteld voor het opgeven van een valse naam.