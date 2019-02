Dronken wildplasser keert zich tegen politie ADPW

26 februari 2019

Toen de politie in de nacht van maandag op dinsdag een jongeman van 19 jaar een GAS-boete gaf voor wildplassen, keerde de jongeman zich tegen de politie. Wanneer de politie hem wou meenemen omdat hij ook openbaar dronken was, duwde hij de politiemensen weg en zette het op een lopen. Hij kwam echter niet ver want hij werd meteen bij de kraag gevat en meegenomen. Hij mocht een nachtje ontnuchteren in de cel.