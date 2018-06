Dronken wildkampeerder opgepakt 18 juni 2018

02u34 0

Een 40-jarige man uit Steenokkerzeel werd eind vorige week opgepakt nadat hij een tentje opgezet had in de berm van de Wijnbergenstraat in Kessel-Lo. Hij kreeg het er aan de stok met een buurtbewoner, waarop de politie gebeld werd. De inspecteurs probeerden op de veertiger in te praten, maar al snel bleek dat hij te dronken was voor een zinnig gesprek. Toen de agenten besloten om hem mee te nemen naar het commissariaat, keerde hij zich tegen hen. Hij kon overmeesterd worden en werd overgebracht naar de cel om te ontnuchteren. Er werd een proces-verbaal opgesteld.





(ADPW)