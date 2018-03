Dronken vrouw moet roes uitslapen in cel 26 maart 2018

02u24 0

Een 41-jarige vrouw is zaterdagmiddag opgepakt aan het Smoldersplein in Leuven. De vrouw bleek 's middags al fors boven haar theewater. Om 14 uur had ze zich met een maaltijd op de trappen van het gerechtsgebouw gezet. Omdat ze zich vreemd gedroeg, belde een passant de politie. De vrouw werd uiteindelijk onderzocht in een ambulance en nadien meegenomen door de agenten. Ze moest haar roes uitslapen in de cel.





(KAR)