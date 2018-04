Dronken studenten belanden in politiecel 18 april 2018

02u38 0 Leuven Drie studenten hebben het vorige nacht iets te bont gemaakt na een zwaar nachtje uit en mochten hun roes dan ook uitslapen in de politiecel.

Een twintigjarige student uit Waregem eindigde een nachtje stappen in de politiecel. De jongeman was omstreeks 5 uur in stomdronken toestand een studentenhuis in de Busleidengang binnen gestapt en probeerde daar de deur van een kot te openen. De studente die daar verblijft, belde de politie omdat ze het ergste vreesde. De patrouille trof de stomdronken twintiger op de gang aan en die kon geen zinnige uitleg geven voor zijn aanwezigheid op het betreffende adres. Hij werd te slapen gelegd in de politiecel. De student herinnerde zich nog dat hij zwaar had doorgezakt op een cantus.





Een twintigjarige student uit Bilzen mocht zijn roes uitslapen in de cel. Hij werd opgemerkt door een patrouille toen hij even na 4 uur de ring over strompelde op een plaats waar geen verkeerslichten of zebrapaden zijn.





Een 18-jarige student uit Bierbeek stond even na 3 uur midden op de ring op Parkpoort zwaaiend met zijn armen toen een politiepatrouille voorbije reed. De jongeman was op pantoffels en had zijn t-shirt binnenste buiten aan. Hij stond te wankelen op zijn benen en beweerde op zoek te zijn naar een taxi. Hij mocht instappen in het politievoertuig en werd te slapen gelegd in de politiecel. Hij beweerde van een cantus te komen. (ADPW)