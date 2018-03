Dronken student uit ijskoude Dijle gevist BRANDWEER ROEPT OP TOT VERANTWOORDELIJKER DRANKGEBRUIK ANDREAS DE PRYCKER & KRISTOF AERTS

02u31 0 Leuven Een 18-jarige student uit Aartselaar is in de nacht van donderdag op vrijdag uit de Dijle in Leuven gered. Hij werd door de hulpdiensten naar UZ Gasthuisberg gebracht. De man had geluk dat een bewakingsagent van de KU Leuven hem uit het water kon halen. "Dit hoort niet bij het studentenleven", vindt burgemeester Louis Tobback (sp.a). "Maar dit soort fratsen is nu niet anders dan vroeger."

Een avondje uit had voor een 18-jarige student uit Aartselaar fataal kunnen aflopen. Rond 2 uur viel hij in de buurt van de Tervuursevest aan het Sportkot, ter hoogte van Pius X, in het ijskoude Dijlewater nadat hij een feestje in Alma 3 verlaten had. Hij slaagde er niet in om op eigen kracht weer uit het water te komen.





Gelukkig had een bewakingsagent van de KU Leuven, die in de buurt was, de jongeman gehoord toen hij in het water lag. Hij kon de student uit het water helpen. Het onderkoelde slachtoffer had geen schoenen meer aan, maar wilde toch naar huis. Voor de zekerheid werd hij door de hulpdiensten toch naar het UZ Gasthuisberg gebracht.





Alcoholprobleem

De Leuvense burgemeester Louis Tobback (sp.a) was gisterenmiddag nog niet op de hoogte van het incident in de Dijle. "Omdat het ook een redelijk gewone gebeurtenis is", zegt Tobback. "Het probleem gaat niet enkel over studenten, maar ook over het probleem van alcoholisme. Dat is niet anders dan vroeger. Wat mij betreft, hoort dit niet bij het studentenleven. Studenten moeten studeren. Dit soort dingen worden tegenwoordig groter gemaakt dan ze zijn. De media heeft niets anders te doen, denk ik. Zet dat maar zeker in het artikel."





Vechtpartijen

De patrouilles van de Leuvense politie moesten in de nacht van donderdag op vrijdag ook een paar keer tussenkomen voor vechtpartijen tussen groepjes feestvierders in het uitgaanscentrum. Daarbij vielen enkele gewonden. Bij een eerste schermutseling tussen twee groepen kregen een 21-jarige dame en haar 24-jarige vriend klappen van onbekenden. De twee werden met verwondingen in het aangezicht overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Bij een tweede geval van agressie sloeg een 21-jarige persoon, die dronken was, met een glas op het hoofd van een 23-jarige man waarmee hij een discussie had. Het slachtoffer werd met een bloedende hoofdwonde overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. De dader, die zelf gewond raakte aan de hand, werd na verzorging in het UZ Gasthuisberg opgesloten in de politiecel om er zijn roes uit te slapen.





Het aantal meldingen van dronken personen die op straat ronddoolden of werden aangetroffen, was op minder dan één hand te tellen. Een 17-jarige studente uit Tervuren die op een feestje te veel had gedronken, werd overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. Het was een vriendin die de hulpdiensten verwittigde omdat ze nog amper op haar benen kon staan. De Leuvense brandweer had vorige week nog aan de alarmbel getrokken. Zij moeten jaarlijks meer dan 300 zatte studenten van de Leuvense straten komen oprapen en roepen op tot verantwoordelijker drankgebruik en meer zorg dragen voor dronken medestudenten.