Dronken student uit Bierbeek wordt wakker in veranda in Kessel-Lo 03 februari 2018

03u05 0 Leuven De examens zijn gedaan, en dat zullen de brave inwoners van Leuven en omstreken geweten hebben. Heel wat studenten bliezen immers stoom af door uit de bol te gaan, en sommigen gingen daar al wat verder in dan anderen. Een beetje té ver, soms...

De bewoner van een huis aan de Trolieberg in Kessel-Lo trof zo vrijdagochtend een onbekende man aan die lag te slapen in zijn veranda. De politie werd er bijgehaald om de onbekende te wekken. Het bleek te gaan om een 21-jarige uit Bierbeek. Hij was de avond voordien flink doorgezakt, maar hoe hij in de veranda, die niet op slot was, terecht was gekomen, wist hij niet. Hij dacht dat hij bij een vriend thuis was. De jonge man werd door de patrouille thuis afgezet waar hij werd opgewacht door een doodongeruste moeder die ondertussen al alle ziekenhuizen in de regio had opgebeld. De eigenaar van de veranda wenste geen klacht in te dienen.





Overgegeven in combi

Voorts werden nog enkele studenten naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te dronken waren. Een 21-jarige student uit Hasselt die in de Tiensestraat werd aangetroffen en niet meer wist waar hij was, werd dan weer overgebracht naar het commissariaat. Tijdens de overbrenging braakte hij in het politievoertuig. Hij mocht het voertuig nadien zelf opkuisen waarna hij zijn roes uitsliep in de politiecel.





Een 18-jarige student uit Landen wist donderdagnacht een studentenresidentie op de Martelarenlaan binnen te geraken door zo lang op de deur te bonken dat het glas brak. Eenmaal binnen stapte hij het kot van een studente binnen. Zij belde de politie, die de stomdronken student meenam en hem te slapen legde in de cel.





