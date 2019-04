Dronken student plas tegen gevel van woning ADPW

03 april 2019

16u54 0

Een 20-jarige student uit Tervuren werd dinsdagnacht even na 3 uur op de Sint-Antoniusberg opgemerkt toen hij tegen de gevel van een woning plaste. Toen de man hierover werd aangesproken bleek hij stomdronken te zijn. Hij meende in Schaarbeek te zijn. Behalve wat onzin wist hij niet veel meer uit te brengen. Hij mocht zijn roes uitslapen in de politiecel en krijgt een GAS-pv voor wildplassen.