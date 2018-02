Dronken student nachtje cel in 22 februari 2018

02u27 0

Een 23-jarige student uit Herentals eindigde zijn nachtje stappen in de politiecel. De twintiger belde gisterochtend iets na 5 uur aan bij een studente die op kot zit in de Dirk Boutslaan. Nadat hij enkele keren had aangebeld opende de bewoonster de voordeur op een kier. Daarop duwde de jongen de deur open en liep de trap op, zeggende dat hij voor Nico kwam. De geschrokken bewoonster belde de politie, die de student even later slapend op de trap aantrof. Aangezien er in het studentenhuis enkel dames verblijven en niemand de jongen herkende, werd hij naar buiten begeleid. Hij was duidelijk onder invloed van alcohol.





De dronken man werd te slapen gelegd in de politiecel.





(ADPW)