Dronken mannen mogen ontnuchteren in cel 27 augustus 2018

02u30 0

Drie dronken mannen hebben zaterdagnacht overlast veroorzaakt in het Leuvense uitgaansleven. Twee van hen maakten amok aan cafés en één man verwarde de Sint-Pieterskerk met een openbaar toilet. Een politiepatrouille merkte dit op en kon hem nog net op tijd verhinderen de kerk te bevuilen. Het werd hen snel duidelijk dat de man te veel gedronken had en amper op zijn benen kon staan. Ze mochten alle drie ontnuchteren in een politiecel. (ADPW)