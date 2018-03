Dronken man wankelt over de rijbaan 08 maart 2018

02u30 0

Een dronken jongeman liep dinsdag tijdens de ochtendspits in het midden van de Koning Boudewijnlaan. De 23-jarige uit Kortrijk wankelde na een nachtje stappen over de rijbaan.





De politie bracht hem in veiligheid en nam hem mee naar het commissariaat, waar hij zijn roes mocht uitslapen. (ADPW)