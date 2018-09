Dronken man slaat met glas 01 september 2018

Donderdagnacht liep een discussie in het Leuvense uitgaansleven uit de hand. Een 21-jarige man uit Heist-op-den-Berg kreeg het aan de stok met een 22-jarige man uit Aarschot en een 25-jarige man uit Rotselaar. De man uit Heist-op-den-Berg werd hierbij met een glas geslagen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Later op de avond ging ook een 20-jarige Leuvenaar op de vuist met een 23-jarige man uit Kampenhout.





De Leuvense politie merkte ook enkele personen op die te diep in het glas gekeken hadden en in het totaal mochten er vier dronkenmannen een nachtje in de cel doorbrengen. (ADPW)