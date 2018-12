Dronken man slaapt roes uit tegen elektriciteitskast ADPW

21 december 2018

In de nacht van donderdag op vrijdag lag een man te slapen tegen een elektriciteitskast in de Leopold Vanderkelenstraat. De Leuvenaar had te diep in het glas gekeken en de politie bood hem als alternatieve slaapplaats een politiecel om te ontnuchteren.