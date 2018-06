Dronken man dringt naakt woning binnen 25 juni 2018

02u24 0 Leuven Talendocente aan het UC Leuven-Limburg en Groen-kandidate voor de gemeenteraadsverkiezingen Sofie Van Pelt heeft ereen bewogen zondagochtend opzitten. Ze werd om half vier gewekt door een bijna naakte en dronken man die in haar woonst in Kessel-Lo was binnen geraakt.

Om half vier blafte de hond des huizes. "Mijn twee dochters trokken naar beneden. Eentje opende de terrasdeur om de hond buiten te laten. Vanuit de terraszetel werd ze begroet door een bijna naakte man. Ze zei dag terug en verwittigde ons beheerst. Ondertussen hoorden we de man binnenkomen. Mijn echtgenoot ging naar beneden en praatte met hem. Ondertussen belde ik fluisterend de politie. Vijf minuten later waren ze er al", vertelde Van Pelt op sociale media. Blijkbaar was de indringer zo dronken dat hij zijn naam niet meer wist. Hij had zijn kleren achtergelaten op de oprit.





"Het voorval zorgde voor veel adrenaline achteraf. Het duurde even voor het weer stil was bij ons."





(SVDL)