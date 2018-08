Dronken klanten weigeren saunabezoek te betalen 31 augustus 2018

02u30 0

Een koppel zorgde woensdagavond voor amok in een sauna in de Nerviërsstraat in Leuven. De 29-jarige man uit Herent en de 29-jarige vrouw uit Scherpenheuvel hadden een discussie met het personeel van de zaak. De man weigerde een openstaande rekening te betalen en de politie werd verwittigd. Toen de politiemensen ter plaatse kwamen bleek dat het koppel duidelijk dronken was. Ze keerden zich tegen de politie en werden hierbij ook fysiek agressief. De man en de vrouw werden meegenomen naar het commissariaat en hun avondje wellness eindigde in de cel. (ADPW)