Dronken Fransman agressief tegen politie 02u43 0

Op de Geldenaaksevest in Leuven werd zondagochtend omstreeks 4 uur een 57-jarige Fransman naar de kant gehaald. Hij was de agenten opgevallen omdat de rechterzijspiegel van zijn auto ontbrak. Bovendien was de vijftiger over de rijbaan aan het zwalpen. Voorts weigerde hij enige medewerking met de politie en reageerde hij erg agressief toen hem enkele vragen gesteld werden. Terwijl de agenten nog volop met hun controle bezig waren, leek het hem ook een goed idee om zijn wagen opnieuw te starten. Eén van de inspecteurs kon gelukkig de sleutel uit het contact halen nog voor de man weg kon rijden. Een ademtest wees niet veel later uit dat de Fransman gedronken had, en dus mocht hij uiteindelijk mee naar het commissariaat. Daar kreeg hij een cel toegewezen om zijn roes uit te slapen. Maar toen hem dat meegedeeld werd, stelde hij zich opnieuw weerspannig op. Er werd een proces-verbaal opgemaakt. (KAR)