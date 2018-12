Dronken fietsster komt ten val in werfput ADPW

21 december 2018

Op de Tiensesteenweg in Kessel-Lo kwam een dronken fietsster donderdagavond ten val. De 34-jarige vrouw uit Heverlee verloor aan de werken ter hoogte van de Martelarenlaan haar evenwicht en kwam in een put van de werf terecht. Zowel de ziekenwagen als de politie werden verwittigd. De vrouw werd lichtgewond door haar val, maar weigerde om met de ziekenwagen mee te gaan. De politie onderwierp haar aan een ademtest waaruit bleek dat ze te veel gedronken had om nog met de fiets te rijden. De politie stelde dan ook een proces-verbaal op.