Dronken fietser valt in slaap na botsing ADPW

27 maart 2019

16u10 0

In de nacht van dinsdag op woensdag reed een dronken fietser in Heverlee tegen een geparkeerde auto. De 18-jarige jongeman uit Retie was met zijn fiets onderweg toen hij in de Zegelaan de controle over zijn stuur verloor. Hij botste tegen een geparkeerde auto en kwam ten val. Een voorbijganger merkte de jongeman op die buiten westen op de grond lag. Hij bleek na het ongeval op de grond in slaap gevallen te zijn. Hij werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis waar hij verzorgd werd en zijn roes uitgeslapen heeft. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.