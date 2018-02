Dronken fietser slaapt roes uit in struiken 26 februari 2018

Op het kruispunt van de Oudebaan en de Ridderstraat in Korbeek-Lo werd zaterdagochtend omstreeks 6 uur een 20-jarige student aangetroffen. Hij lag naast zijn fiets te slapen, in de struiken langs de kant van de weg. Het was een verpleegkundige die hem op weg naar haar werk vond. Ze belde meteen de hulpdiensten en legde een deken over de schijnbaar bewusteloze jongeman. Het opgeroepen MUG-team kreeg de student weer bij bewustzijn en kon geen zichtbare verwondingen vaststellen. De jongeman - die duidelijk te diep in het glas gekeken had - werd overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle. Daar bleek dat hij enkel een stevige kater aan het voorval zal overhouden. (BMK)