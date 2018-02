Dronken dertiger rijdt met bestelwagen gracht in 19 februari 2018

02u24 0 Leuven Een 38-jarige man uit Wilsele belandde zaterdagnacht omstreeks half vier met zijn bestelwagen in een gracht in de Boomgaardstraat.

Buurtbewoners verwittigden de politie omdat ze al geruime tijd een bestelwagen hoorden draaien. Toen de politie ter plaatse kwam, zagen ze het busje in de gracht steken. In het voertuig lag de dertiger te slapen. Hij was naar eigen zeggen aan het wachten op een takelwagen. Er bleek een sterke alcoholgeur in de wagen te hangen. De man weigerde ook alle medewerking en werd agressief naar de politie toe. Hij weigerde eveneens een ademtest af te leggen. Uiteindelijk moest hij geboeid worden en werd hij opgesloten voor openbare dronkenschap. De Leuvenaar verklaarde zelf niet gereden te hebben. Zijn rijbewijs werd wel onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. (KAR)