14 maart 2019

De Leuvense politie betrapte in de nacht van woensdag op donderdag een chauffeur onder invloed op de Koning Boudewijnlaan. De 38-jarige man uit Leuven had zich met veel moeite langs de kant van de weg geparkeerd toen de politie net voorbijreed. Hij zei dat hij in de auto ging slapen maar niets gedronken had. Een ademtest bewees echter al snel het tegendeel en zijn rijbewijs werd dan ook ingetrokken voor het rijden onder invloed.