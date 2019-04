Dronken, brakende man met halve pizza aangetroffen in portaal ADPW

03 april 2019

16u12 0

Een 20-jarige student werd dinsdagnacht even voor 4 uur in het portaal van een flatgebouw in de Naamsestraat slapend op de grond aangetroffen door voorbijgangers. Ze stopten een politiepatrouille die langs reed. De twintiger kon met heel wat moeite worden gewekt, sloeg enkel nog wat wartaal uit en kon nog amper op zijn benen staan. Naast hem op de grond lag een doos met daarin nog een halve pizza, die hem blijkbaar niet goed bevallen was aangezien deze vol braaksel hing. De jonge man werd enkele uren te slapen gelegd in de politiecel.