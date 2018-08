Dronken bestuurders richten ravage aan 13 augustus 2018

02u32 0

Een 28-jarige bestuurder uit Mechelen reed zaterdagmorgen in een lichte bocht op de Koning Boudewijnlaan met zijn auto tegen een aanhangwagen die op de parkeerstrook stond. Een getuige die de auto richting Leuven zag wegrijden belde de politie. Even later kwam opnieuw een melding binnen van een aanrijding door hetzelfde voertuig, deze keer op het kruispunt van de Kapucijnenvoer en de Tervuursevest. Daar was de twintiger op een verkeerseiland gereden en tegen een verkeersbord tot stilstand gekomen. De bestuurder legde een positieve ademtest. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen





ingetrokken.





Een 28-jarige Leuvenaar reed zaterdagmorgen op het Rector De Somerplein met zijn wagen tegen enkele hekken ter hoogte van de bushaltes. Door de klap kwam één van de hekken in het glas van een bushokje terecht, dat daardoor barstte. De bestuurder had voor de aanrijding bijna een fietser omver gereden. Het was deze fietser die de politie verwittigde. Ook hier legde de bestuurder een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Een 37-jarige bestuurder uit Leuven werd vrijdagnacht aan kant gezet door een patrouille met anoniem voertuig nadat hij hen op de Koning Boudewijnlaan een rood verkeerslicht had genegeerd. De man legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. (ADPW)