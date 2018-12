Dronken bestuurders maken brokken ADPW

30 december 2018

13u44 2

Een 31-jarige man reed zaterdag even na middernacht in de Borstelstraat in Kessel-Lo met zijn wagen tegen twee geparkeerde voertuigen. De bestuurder en zijn passagier raakten hierbij niet gewond. Eén van de twee aangereden auto’s was zo zwaar beschadigd dat hij moest worden getakeld evenals het aanrijdend voertuig. De chauffeur die het ongeval veroorzaakte legde een positieve ademtest af.

Een 29-jarige man uit Rotselaar kwam er vrijdagnacht omstreeks 2 uur met lichte verwondingen van af, toen hij op de Wijgmaalsesteenweg ter hoogte van Remy met zijn auto van de baan ging en tegen een verlichtingspaal knalde. De paal kwam dwars over de rijbaan te liggen, waardoor het verkeer een tijdlang moest omgeleid worden. Een paar uur later kon het verkeer weer door nadat Eandis de omgeknakte paal had afgekoppeld en verwijderd. De bestuurder die op eigen kracht uit zijn zwaar verhakkelde voertuig kwam, had enkel last van een pijnlijke arm. Hij legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 14 dagen ingetrokken. Zijn voertuig werd getakeld door de sleepdienst.

