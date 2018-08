Dronken bestuurders betrapt 31 augustus 2018

Een alerte bestuurder merkte gisterochtend in de vroege uren een auto op die in Kessel-Lo over de weg zwalpte. Hij verwittigde meteen de politie en hield de zwalpende auto in het oog.





De politie kwam dadelijk ter plaatse en kon op basis van de aanwijzingen van de melder de auto opmerken terwijl die de E314 snelweg opreed in de richting van Lummen. De politie van Leuven bleef nog een tijd achter de auto aanrijden vooraleer de bestuurder eindelijk gevolg gaf aan de bevelen om te stoppen. De man bleek duidelijk te veel gedronken te hebben en zijn rijbewijs werd ingetrokken. Ook een beginnende bestuurster werd woensdagnacht gecontroleerd door de politie omdat ze met haar auto in het midden van de rijbaan stond aan het station van Leuven. Ze bleek te veel gedronken te hebben en haar voorlopig rijbewijs werd ingehouden. (ADPW)