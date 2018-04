Dronken bestuurder speelt verstoppertje in gracht 06 april 2018

02u27 0

Een 38-jarige man uit Wilsele is gistervoormiddag even voor 11 uur met zijn auto in een bocht op de Wijgmaalsesteenweg in de berm terechtgekomen. De bestuurder kroop ongedeerd uit de auto en wandelde weg. Een getuige belde de politie en vertelde dat de man een dronken indruk gaf. Toen de politie aankwam was de onbekende chauffeur nergens meer te bemerken. Een tweede patrouille die in de buurt op zoek ging naar de bestuurder, werd aangesproken door een voorbijganger die er hen op wees dat iets verder een man in de gracht verstopt lag. Het bleek te gaan om de bestuurder van de auto, een 38-jarige uit Wilsele. Hij legde een positieve ademtest af en zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De auto werd getakeld. (ADPW)