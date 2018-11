Dronken bestuurder rijdt met hoge snelheid langs fakbars ADPW

22 november 2018

16u00 0

De Leuvense politie werd woensdagnacht aangesproken door enkele studentenstewards in de Tiensestraat met de melding dat er een auto aan hoge snelheid langs de fakbars was gereden. De politie reed de auto achterna en controleerde de bestuurder wat verder op de Leuvense ring. Een ademtest wees uit dat de 29-jarige man uit Haacht te veel gedronken had en zijn rijbewijs werd ingehouden.