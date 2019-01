Dronken bestuurder moet rijbewijs inleveren ADPW

03 januari 2019

11u36 0

In de nacht van woensdag op donderdag zwalpte een auto over de Aarschotsesteenweg in Wilsele. Een opmerkzame patrouille van de Leuvense politie zette het voertuig aan de kant en onderwierp de bestuurder aan een ademtest. Al snel bleek de man te veel gedronken te hebben om nog verder te rijden en zijn rijbewijs werd dan ook ingetrokken.