Dronken bestuurder mag roes uitslapen in cel ADPW

17 maart 2019

14u21 0

In de nacht van vrijdag op zaterdag betrapte de Leuvense politie een dronken bestuurder op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. De man trok de aandacht van de politie omdat hij in het midden van de nacht zwalpend met zijn auto over de baan reed. Hierbij reed hij ook nog eens door een rood verkeerslicht. De politie zette de vijftiger aan de kant en liet hem blazen. Hij bleek te veel gedronken te hebben en bovendien ook nog eens onder invloed te zijn van verdovende middelen. Hij mocht zijn roes uitslapen in de cel en zijn rijbewijs werd ingetrokken.