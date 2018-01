Dronken bestuurder knalt tegen geparkeerde wagen 02u26 0

Leuven





Het verkeer op de Geldenaaksebaan in Heverlee ondervond vrijdagochtend tijdens de spits ernstige hinder door een verkeersongeval. Een 26-jarige man uit Leuven was achter het stuur van zijn auto in slaap gevallen en knalde tegen een geparkeerde auto. De bestuurder liep lichte verwondingen op in het aangezicht, maar wenste geen medische verzorging. De twee auto's raakten zwaar beschadigd. De wagen van aanrijder kwam dwars over de rijbaan te staan en blokkeerde het doorgaand verkeer. De sleepdienst kwam ter plaatse om de wagen te takelen. De bestuurder legde een positieve ademtest af. (ADPW)