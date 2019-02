Dronken bestuurder betrapt door overbodig getoeter ADPW

14 februari 2019

11u31 0

In de nacht van donderdag op vrijdag werd een automobilist met een glas teveel op betrapt in het centrum van Leuven. De 22-jarige man zonder verblijfplaats in België trok de aandacht van een overlastpatrouille van de politie van Leuven omdat hij onnodig claxonneerde terwijl hij vanuit de Charles Deberiotstraat de Tiensestraat in reed. Toen de politie hem daarom controleerde bleek hij ook nog eens teveel gedronken te hebben om nog verder te rijden.