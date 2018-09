Dronken achter stuur 03 september 2018

De Leuvense politie merkte vrijdagnacht een wagen op in de Naamsestraat die abnormaal rijgedrag vertoonde. Een patrouille greep in en zette de wagen aan de kant. Het werd meteen duidelijk dat de vrouw achter het stuur te diep in het glas had gekeken, zelfs in die mate dat ze moest ontnuchteren in de cel. Op bevel van het Leuvense parket werd het rijbewijs van de vrouw ingetrokken. (BMK)