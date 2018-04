Dronkaards zetten stad op stelten TIENTAL PERSONEN IN DE CEL OM ROES UIT TE SLAPEN OF AF TE KOELEN KIM AERTS

30 april 2018

02u35 0 Leuven De Leuvense politie heeft afgelopen weekend de handen vol gehad met dronken mannen en vrouwen. Overlastpatrouilles moesten verschillende keren tussenkomen om de gemoederen te bedaren. Een tiental personen belandden in de cel om af te koelen of hun roes uit te slapen. "Vooral vrijdagnacht liep het uit de hand", reageert commissaris Marc Vranckx.

Dronken twintigers, dertigers en veertigers. Elke leeftijd passeerde de revue afgelopen weekend in de Leuvense politiecellen op de Philipssite. Een 45-jarige man uit Wijgmaal werd er zaterdagnacht opgesloten ter ontnuchtering. Hij viel op de Oude Markt verschillende voorbijgangers lastig. Toen een politiepatrouille hem wou controleren, was hij daar niet echt mee opgezet. De veertiger werd geboeid overgebracht. Een 20-jarige Leuvenaar moest eveneens zaterdagnacht voor dezelfde redenen een nachtje brommen.





Lastige Brit

Een 37-jarige Brit werd vrijdagnacht door enkele portiers van een danscafé op de Oude Markt aan de deur gezet. De Engelsman begon op straat te roepen dat hij terug naar binnen wilde. Toen agenten tussenkwamen, deed de man lustig verder. Hij werd opgesloten ter ontnuchtering. Het was niet altijd roepen en tieren het afgelopen weekend. Een man die zaterdagochtend ging tanken, merkte dat er een persoon lag te slapen in het gras aan het tankstation langs de Naamsesteenweg. De 21-jarige man uit Heverlee was niet ver van huis maar omdat hij zo stomdronken was, moest hij zijn roes uitslapen in een politiecel.





Verdwaasde tiener

In de Platte-Lostraat in Kessel-Lo hetzelfde verhaal. Daar lag een 18-jarige zaterdagochtend te slapen in zijn voertuig. Agenten konden hem wakker maken maar omdat hij zo veel onzin uitkraamde, werd hij ook opgesloten tot hij terug bij zijn verstand was. Verder werd nog een 31-jarige wildplasser uit Aarschot betrapt op de Vismarkt. Een dronken twintiger uit Oud-Heverlee werd opgesloten omdat hij zich hevig verzette tegen een controle. Een 25-jarige vrouw uit Leuven werd zaterdagochtend dan weer zwalpend aangetroffen in de Naamsestraat. Naar eigen zeggen was ze haar huissleutels kwijt. Na zich hevig verzet te hebben tegen de agenten mocht ze afkoelen tussen vier muren.





Ook in het verkeer werd afgelopen weekend grondig gecontroleerd. De politie hield vrijdagavond- en nacht grootschalige controles in Leuven en Steenokkerzeel met medewerking van meerdere politiezones. Tijdens de actie werden 220 wagens grondig gecontroleerd om inbraakbendes op te sporen maar dat leverde geen resultaat op. Wel bliezen acht personen positief en nog eens 8 personen 'alert'. Drie drugstesten bleken negatief. In totaal werden 30 processen-verbaal uitgeschreven voor uiteenlopende verkeersovertredingen.