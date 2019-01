Dronkaard kantelt met auto KAR

06 januari 2019

Een dronken chauffeur heeft in de nacht van zaterdag op zondag tegen een verkeerslicht op het Artoisplein in Leuven gereden. De auto kantelde door de klap en kwam op zijn zijkant te liggen. De politie moest de bestuurder helpen om uit de auto te klimmen, maar de 37-jarige man uit Herent was niet gewond. Een ademtest wees uit dat hij te veel gedronken had om met de auto te rijden. Zijn rijbewijs werd dan ook ingetrokken voor 15 dagen.