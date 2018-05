Dronkaard deelt stampen uit aan agent 29 mei 2018

Een 31-jarige Leuvenaar riskeert een maand cel. Hij werd op 22 augustus 2016 dronken op een verkeersgeleider gevonden op het Engels Plein, de ziekenwagen werd gebeld gezien hij op niets reageerde. Hij werd wakker en gaf een agent trappen.





De dertiger werd die ochtend rond half vier opgemerkt door een bestuurder die bijna tegen hem aanreed. De politie werd erbij gehaald. Maar ze kregen hem niet wakker. Toen de ziekenwagen onderweg was, wilde de dronkaard zich uit de voeten maken. Een agent wilde dat voorkomen. Hij kreeg enkele stampen tegen het been en één tegen de borst. De agent vroeg 750 euro morele schadevergoeding, hij werkte al 20 jaar bij de politie, maar had zoiets nog nooit meegemaakt. Het openbaar ministerie maakte melding van een alcohol- en agressieprobleem bij beklaagde. Deze bood zijn excuses aan.





Vonnis op 25 juni. (SVDL)