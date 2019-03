Dromen van een huis in Leuven: wat krijg je voor je zuurverdiende centen? Duurste rijwoning kost bijna één miljoen euro… Goedkoopste klokt af op 247.000 euro Bart Mertens

05 maart 2019

16u30 1 Leuven Leuven is en blijft de duurste centrumstad van Vlaanderen voor mensen met een baksteen in de maag. Volgens de meest recente cijfers van de Notarisbarometer (2018, red.) tel je gemiddeld 362.800 euro neer voor een woning in de stad. Hln.be ging op huizenjacht en zocht naar de goedkoopste en duurste rijwoning. Wat krijg je voor je zuurverdiende centen?

De meest recente Notarisbarometer bevestigt wat iedereen al jaren weet: Leuven is de duurste centrumstad om een huis te kopen. Wie er in 2018 een woning kocht, moest daarvoor gemiddeld 362.800 euro op de tafel leggen. Bovendien bouwt Leuven de ‘voorsprong’ op de andere centrumsteden jaar na jaar verder uit. In amper één jaar tijd steeg de prijs van een woning met liefst 10,5 %. Ter vergelijking: Gent is de tweede duurste stad en daar betaal je zo'n 65.000 euro minder voor je woning. Het gevolg is dat heel wat (jonge) gezinnen Leuven ontvluchten en een huis kopen in andere steden in de buurt. Wat dat betreft staat Tienen op nummer één.

We willen als stadsbestuur meer impact krijgen op de woningmarkt Schepen Lies Corneillie (Groen)

Schepen Lies Corneillie (Groen) beseft dat het vijf over twaalf is en wil alles uit de kast halen om Leuven opnieuw betaalbaar te maken voor Jan Modaal. “Door zelf te verhuren en alternatieve woonvormen aan te bieden, willen we als stadsbestuur meer impact krijgen op de woningmarkt”, klinkt het. “Op die manier willen we oplossingen bieden aan kandidaat-kopers, vooral aan mensen met een lager inkomen. We onderzoeken momenteel verschillende pistes en we zijn met verschillende initiatieven bezig.”

Van 3 naar 11 jaarinkomens

Een terugblik naar het verleden leert ons dat je in de jaren ’70 van de vorige eeuw ongeveer drie gemiddelde jaarinkomens neertelde voor een doorsnee rijhuis terwijl we intussen al meer dan 11 jaarinkomens nodig hebben om eigenaar te worden van diezelfde rijwoning. Opvallend gegeven: in 2000 had je nog genoeg aan minder dan vijf jaarinkomens. Kopers vandaag moeten daarbovenop nog een aanzienlijke som voorzien voor de rente, de notariskosten en de registratierechten.

Blijft de vraag: wat krijg je voor je zuurverdiende centen? De prijs van de goedkoopste rijwoning die momenteel te koop staat op Immoweb.be bedraagt 247.000 euro. Voor die prijs krijgt je 80 vierkante meter bewoonbare oppervlakte met drie slaapkamers, een kleine badkamer en een stadstuintje in de Tervuursestraat. Op te frissen uiteraard of zoals dat in de wondere wereld van de immobiliën wordt omschreven: “een projectwoning”.

Voor de dromers onder ons gingen we ook op zoek naar de duurste rijwoning van het moment. Die staat op de Kapucijnenvoer en kost liefst 980.000 euro. Een prijsje, want tot voor kort was de vraagprijs nog 1.080.000 euro. Voor dat bedrag word je eigenaar van een gerenoveerde architectenwoning uit 1914 met oog voor authenticiteit en een luxueuze afwerking. Eiken vloeren, een ruime luxueuze badkamer met dressing, drie grote slaapkamers, een hobbykamer, én een mooi stadstuintje. Om bij weg te dromen en daar zal het voor Jan Modaal ook bij blijven: een droom.