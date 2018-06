Dries Mertens verlost Oude Markt 19 juni 2018

02u47 0 Leuven Van een heuse Duivelsgekte is nog niet echt sprake, maar toch kleurde ook onze regio gisteren zwart-geel-rood voor de eerste wedstrijd van onze jongens. Panama bleek een maat te klein, tot grote vreugde van een behoorlijk volle Oude Markt. En dat feestje kreeg een extra boost toen Leuvenaar Dries Mertens de score opende.

Vreemd genoeg geen hype deze keer rond wat wellicht omschreven zal worden als de beste generatie voetballers ooit in de Belgische geschiedenis. Links en rechts wel een vaderlandse vlag aan de huizen, maar van een echte Duivelsgekte mogen we toch nog niet spreken. Tenzij je bij OHL-supporter Tom Dehaes gaat kijken. Hij toverde zijn tuin om tot WK-café, met groot scherm en dito toog. Feest gegarandeerd, hand op de borst bij het volkslied.





Een gelijkaardig feestje aan de grote schermen in Keerbergen en Baal, al was er geen sprake van een toeloop. Zowel in het 'WK-Dorp' in Keerbergen als aan Jeugdhuis Den Borduur in Baal tekenden zo'n tweehonderd supporters present.





Dan toch net iets meer volk op de Oude Markt in Leuven, die langzaam maar zeker volliep met fans. Onder hen ook bekende Leuvenaar Johnny Trash. "Missie geslaagd, maar geen eenvoudige wedstrijd", klonk het na afloop. Ook van de partij: Kat Kerkhofs, oftewel mevrouw Dries Mertens. Zij zat op de eerste rij op het terras van café Villa Artois. Voetbalvrouwgewijs onthield ze zich van alle commentaar, maar gelukkig sprak manlief en Leuvenaar Dries Mertens wél - met de voeten. Tot grote opluchting van de talrijk opgedaagde fans. "Het feest is begonnen en hopelijk mag het nog lang blijven duren", vat Erik De Rop, voorzitter van vzw Oude Markt, het samen. (BMK)