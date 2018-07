Dries Mertens krijgt uitzonderlijke medaille in Leuven "maar hij moet wel nog altijd zijn blauwe schijf leggen" DRIES MERTENS EERSTE SPORTER DIE 'MEDAILLE VAN VERDIENSTE' KRIJGT ANDREAS DE PRYCKER

24 juli 2018

02u26 0 Leuven De stad Leuven heeft aangekondigd dat Leuvenaar Dries Mertens (31) een 'medaille van verdienste' zal mogen ontvangen. Het schepencollege keurde de vraag van schepen van sport Erik Vanderheiden (CD&V) unaniem goed. Daarmee wordt de Rode Duivel de eerste sporter die deze medaille krijgt.

"Naar aanleiding van de historische prestatie op het WK voetbal wil de stad Leuven graag Dries Mertens huldigen. Wanneer hij ontvangen wordt op het stadhuis, wordt later bekendgemaakt", zo luidt het in een boodschap van het stadsbestuur. "Dries Mertens, Leuvenaar in hart en nieren en ex-speler van Stade Leuven, is een belangrijke speler van de nationale ploeg. Hij had een groot aandeel in de kwalificatie voor het WK en ook in Rusland bleek Mertens van goudwaarde. In de eerste wedstrijd tegen Panama opende hij de score met een wereldgoal. Zo zette hij de Rode Duivels op weg naar hun eerste van zes overwinningen", vertelt schepen van sport Erik Vanderheiden (CD&V).

Ereburger

De stad Luik maakte van Nacer Chadli een ereburger na diens prestaties op de wereldbeker. Zo'n vaart loopt het dus niet voor Mertens. "Ereburgerschap kan uitsluitend worden toegekend als hoogste blijk van waardering, genegenheid en dankbaarheid aan natuurlijke personen die zich ten opzichte van de stad of de Leuvense gemeenschap op zeer uitzonderlijke, baanbrekende en langdurige wijze verdienstelijk maken of hebben gemaakt. En dat ereburgerschap schatten wij niet opportuun. Wij dachten dat het meer gepast was om voor de medaille van verdienste te gaan. Dat is nog steeds erg zeldzaam - Mertens is de enige sporter op de lijst - en staat ook boven een 'erepenning'. Dit is trouwens geen vrijgeleide om een medaille van verdienste aan elke bronzen medaillewinnaar te geven. Dat moet geval per geval bekeken worden", stelt Vanderheiden.

Louter teken van erkenning

Levert dit Mertens nu ook andere voordelen op? "Dit is louter een teken van erkenning. Het is niet zo dat Dries geen schijf meer zal moeten leggen in de blauwe zone", lacht Vanderheiden. Met zijn medaille komt Mertens in een select gezelschap terecht met onder meer Dany De Meirsman, Vic Goedseels, de Vzw Marktrock en meest recentelijk André Van de Putte. Zij ontvingen een medaille van verdienste (plaquette) van Paul Huybrechts. Op dit moment hebben alleen Honoré Van Waeyenbergh, René Depret, Gaston Geens, Roger Dillemans, André Oosterlinck, Marc Vervenne, Jeanne Devos en Mark Waer het ereburgerschap mogen ontvangen. Zij kregen naast een medaille van verdienste ook nog een oorkonde en de gouden sleutel van de stad Leuven.