Dries Mertens gaat weer even naar school KETNET BRENGT RODE DUIVELS NAAR HEILIG HART BART MERTENS

09 juni 2018

02u39 0 Leuven Rode Duivels Koen Casteels, Simon Mignolet en uiteraard Dries Mertens brachten gisteren een bezoek aan het Heilig Hart in Heverlee. "Zo'n indrukwekkende ontvangst heb ik nog nooit gehad", aldus Leuvenaar en ex-leerling Dries Mertens.

"Dries Mertens! Dries Mertens! Dries Mertens!...", scandeerden honderden leerlingen gisterenochtend in het Heilig Hartinstituut in Heverlee. De toon was dan ook meteen gezet toen Rode Duivels Koen Casteels, Simon Mignolet en Dries Mertens arriveerden in de school die een bezoek van onze nationale voetbalhelden won dankzij het initiatief Duivelse Scholen van Ketnet en Pleegzorg Vlaanderen. De leerlingen van het Heilig Hartinstituut toonden zich bijzonder creatief door het maken van draagtassen en kwamen uit de bus als één van de vijf winnende scholen in Vlaanderen.





Amai mijn oren

Voor Mignolet, Casteels en Mertens was het een ontvangst om nooit meer te vergeten, met dank aan de indrukwekkende erehaag. "Wat een ontvangst", reageerde lokale held Dries Mertens. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Amai mijn oren... De leerlingen van het Heilig Hart verdienen allemaal een dikke proficiat na al hun inspanningen voor Pleegzorg Vlaanderen. Ik wist trouwens niet dat er zoveel kinderen school lopen in het Heilig Hart." Dries Mertens zou dat nochtans moeten weten want hij liep er zelf school in zijn jeugd. "Het is voor mij inderdaad een bijzonder bezoek. Zelf heb ik heel mooie herinneringen aan het Heilig Hart en ook mijn papa heeft hier lang les gegeven. Het is wel bijzonder voor mij om hier na al die jaren terug te keren", aldus de nummer 14 van onze nationale voetbalploeg.





Penaltycoach

Dries ontpopte zich even later tot penaltycoach voor de leerlingen die Mignolet en Casteels onder vuur namen in de sporthal van de school. "Naar hier kijken en naar daar trappen. Zo schiet je de perfecte penalty", klonk de ultieme tip. Schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a) paste die tactiek tevergeefs toe. "Ik kon Mignolet helaas niet verschalken. Dat is niet erg want het belangrijkste is dat onze Duivels de kinderen kwamen bedanken voor hun inspanningen voor Pleegzorg Vlaanderen. Met het enthousiasme dat ik vandaag mocht meemaken, zowel bij de leerlingen als bij Dries en co, maken we een goede kans om wereldkampioen te worden. Mijn favoriete Rode Duivel? Dries uiteraard want hij is van Leuven en bovendien heet één van mijn zonen ook Dries. Ja, ik ben grote fan!"