Driedaagse International Belgian Youth Tour lokt 400 renners uit 24 landen 28 juli 2018

De driedaagse International Belgian Youth Tour lokte onlangs 400 renners uit 24 landen naar het Leuvense.





In Heverlee vond op de openingsdag de tijdrit plaats, de dagen nadien waren er ritten in Bertem en in Leefdaal. De jongens en meisjes tussen twaalf en veertien reden in de aspirantencategorie. Deze vijf meisjes kwamen zelfs uit het Russische Sint-Petersburg afgezakt om aan de eerste koersmeerdaagse ooit voor die reeksen deel te nemen. Het organiserende Cannibal Cycling Team was na afloop zeer tevreden met de opkomst en het verloop van de wedstrijden.





